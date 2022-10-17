كييف.. سماع دوي انفجارين والرئاسة تتحدث عن هجمات

2022/10/17 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوي انفجارين، الاثنين، في كييف وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية.

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