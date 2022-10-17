ارتفاع أسعار النفط مع تراجع قوة الدولار

2022/10/17 | 08:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط وسط تداولات ضعيفة في وقت مبكر من الساعات الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تراجع قوة الدولار الأمريكي، بينما ينتظر المستثمرون بيانات من الصين لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 92.30 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:19 بتوقيت جرينتش، منتعشة من هبوط 6.4 بالمئة الأسبوع الماضي.



وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.22 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 61 سنتًا، أو 0.71٪، بعد انخفاضه 7.6٪ الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي اليوم ، وهو ما أتاح أيضًا فرصة انتعاش لأسواق النفط، حيث ان ضعف الدولار يجعل النفط في متناول حاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن تصدر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث قد ينتعش من الربع السابق، إلا أن السياسة الصارمة بشأن COVID-19 جعلت الاقتصاد رقم 2 في العالم يواجه ما سيكون على الأرجح أسوأ عام أداء منذ ما يقرب من نصف قرن.

ويرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة حيث ستؤدي تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك + إلى تشديد الإمدادات قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، في حين أن الدولار الأمريكي القوي والزيادات الإضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستحد من مكاسب الأسعار.

واصطفت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للإنتاج وحلفائها، بما في ذلك روسيا، يوم الأحد لتأييد خفض الإنتاج الحاد المتفق عليه هذا الشهر بعد تصعيد البيت الأبيض لحرب كلامية مع المملكة العربية السعودية، واتهم الرياض بالإكراه.



الدول الأخرى في دعم هذه الخطوة.

وتعهدت أوبك+ في الخامس من أكتوبر تشرين الأول بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميًا لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من أهدافهم.

وعلى الرغم من ذلك، ستحافظ المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر، على استقرار الصادرات إلى أسواق آسيا الرئيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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