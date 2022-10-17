أوكرانيا.. تقرير استخباراتي يكشف عن

2022/10/17 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر آخر تحديث نشرته المخابرات العسكرية البريطانية حول الوضع في أوكرانيا، الاثنين، أنه "من المحتمل أن تكون المشكلات اللوجستية التي تواجهها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أكثر حدة بعد الأضرار التي لحقت بجسر كيرتش" نتيجة هجوم قبل أيام.

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