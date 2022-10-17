الضرائب بالعراق.. مورد اقتصادي غائب ودعوات للكشف عن مصير مليارات الدولارات الضائعة

2022/10/17 | 08:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة تحديات كبيرة في جبيْ الضرائب من دوائرها، مما أدى إلى هدر ملايين الدولارات من الضرائب الجمركية المفروضة على استيراد السلع.

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