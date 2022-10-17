2022/10/17 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد بنطال جينز من علامة "ليفايز"، ويعود لثمانينيات القرن الـ19، أكثر من 87 ألف دولار أثناء مزاد في بلدة صغيرة بنيو مكسيكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنطال جينز من علامة "ليفايز" يحصد أكثر من 87 ألف دولار بمزاد..والسبب؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنطال جينز من علامة "ليفايز" يحصد أكثر من 87 ألف دولار بمزاد..والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).