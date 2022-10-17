2022/10/17 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يضع الاستمطار الصناعي حلا لمحاربة الجفاف.

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