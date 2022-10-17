بعد الانخفاض الحاد.. اسعار الذهب ترتفع مع توقف صعود الدولار

2022/10/17 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة، فيما توقف ارتفاع الدولار.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1650.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) اعتبارا من 0149 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت الأسعار أكثر من واحد في المئة يوم الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو/ تموز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1656.00 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية واحد في المئة إلى 18.44 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 903.63 دولارات، كما ارتفع البلاديوم 1.9 في المئة ليصل إلى 2025.80 دولاراً.

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