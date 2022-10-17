إيران.. ارتفاع حصيلة القتلى بعد أحداث سجن إيفين في طهران

2022/10/17 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحريق والاضطرابات التي شهدها سجن إوين في طهران، ليل السبت، إلى ثمانية نزلاء، وفق ما أفادت السلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، بعد وفاة أربعة أشخاص متأثرين بجروحهم.

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