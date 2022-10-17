2022/10/17 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أوليات مناقصة بقيمة 5 مليارات دينار في الديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أوليات مناقصة بقيمة 5 مليارات دينار في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أوليات مناقصة بقيمة 5 مليارات دينار في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).