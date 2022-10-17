2022/10/17 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهدت العاصمة بغداد صباح ،اليوم الاثنين.اختناقات مرورية مع بداية الدوام الرسمي للدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس .وبحسب الموقف المروري في بغداد ،أن “زخماً مرورياً تركز في ساحة الدلال بمنطقة الاعظمية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف المروري: الزحامات تسيطر على طرق وجسور العاصمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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