الشابندر بشأن

2022/10/17 | 09:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الباحث في الشأن السياسي غالب

الشابندر، أنه حتى لو تشكلت الحكومة

الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ليس

بالضرورة سوف تستمر، مؤكداً أن احد

المشاركين باختيار السوداني طلب ثلاث

وزارات.

وقال السوداني

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