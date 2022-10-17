الآلاف يخرجون إلى شوارع باريس للاحتجاج على ارتفاع الأسعار

2022/10/17 | 09:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع باريس،

احتجاجا على ارتفاع الأسعار حيث أدت

أسابيع من الإضرابات لرفع الأجور في

مصافي النفط إلى مطالب بإضراب عام.

وسار زعيم حزب "لا فرانس إنسوميز"

اليساري المتشدد (فرنسا غير م

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