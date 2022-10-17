الحكيم يوجه رسالة للحكومة

2022/10/17 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الإثنين، رسالة للحكومة الجديدة والبرلمان بعد إعلان نسب “مخيفة” عن الفقر بالعالم.

وقال الحكيم في بيان إن “إحصائيات مخيفة أظهرتها بيانات الأمم المتحدة عن احتمالية بلوغ نسبة الفقر في العالم هذا العام 581 مليون إنسان بفعل جائحة كورونا وغياب العدالة والحروب وغيرها”.

وأضاف: “إزاء هذه الآفة الفتاكة فإننا نشد على يد المنظمة الأممية وجميع تشكيلاتها الإغاثية والإنسانية في عموم أرجاء العالم في مهمة تثقيف الشعوب بشأن هذا الخطر الداهم وحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة آثاره المدمرة وإطلاق خطط التنمية المستدامة للحد من تمدده”.

وأكد: “عراقيا، نأمل من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الإفادة من التجارب العالمية في إطلاق برامج علمية تنهض بالواقع الخدمي والتنموي والاستثماري في المناطق الأكثر فقرا في العراق”.

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