بعد المونديال.. قطر تستضيف كأس أمم آسيا 2023

2022/10/17 | 10:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، منح قطر شرف استضافة كأس أمم آسيا 2023.

وقالت وسائل إعلام، إن دولة قطر فازت بشرف استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة، الذي عقد صباح اليوم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكانت أستراليا قد انسحبت من سباق الترشح، بعدما تقدمت بطلبها خلال المدة التي حددها الاتحاد الآسيوي، إثر اعتذار الصين عن عدم قدرتها على استضافة النهائيات المُقررة صيف 2023، بسبب قيود جائحة كورونا في البلاد.

وقبِل الاتحاد الآسيوي الاعتذار الصيني في مايو/ أيار الماضي، وفتح باب الترشح من جديد لاستضافة البطولة، ومدد مهلة التقدم بملفات الترشح حتى منتصف يوليو/ تموز الماضي، ومنذ ذلك الوقت، أرسل الاتحاد القاري وفودًا إلى الدول الثلاث المعنية بطلبات الاستضافة لتقييم الملفات، من أجل تقديمها أمام المكتب التنفيذي.

بدوره، هناً رئيس المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد القطري على ملف الاستضافة، وأعرب عن تقدير أسرة كرة القدم الآسيوية إلى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم على ملفات الاستضافة التي تستحق الإشادة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي منحوا أصواتهم للملف القطري، نظرًا لتمتعه بكل المتطلبات الفنية، خصوصًا أن الاتحاد القطري تقدم بملف ضم فيه جميع الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022، وضمنه مشاريع البنى التحتية والمواصلات والفنادق وملاعب التدريب، والإجراءات المحفزة للمسافرين إلى البلاد.

ومن شأن فوز قطر باستضافة كأس أمم آسيا 2023 أن يخدم ملف الرياض لاستضافة النسخة بعد المقبلة من البطولة (2027)، والتي تتنافس السعودية على استضافتها رفقة الهند وإيران.

وتشير مصادر صحفية، إلى أن التنافس انحصر بين قطر وكوريا الجنوبية على استضافة نهائيات كأس أمم آسيا 2023، إذ لم يلقى ملف إندونيسيا الاهتمام بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها ملاعب جاكرتا خلال الأسابيع الماضية، والتي راح ضحيتها 37 قتيلًا وعشرات الجرحى؛ إثر شغب جماهيري تدخلت فيه قوات الأمن.

ويعد فوز الملف القطري، للمرة الثالثة في تاريخ الدوحة التي تستضيف فيها نهائيات كأس آسيا، بعدما سبق للدولة القطرية أن نظمت البطولة للمرة الأولى عام 1988، ثم للمرة الثانية عام 2011.

ولن تقل حماسة القطريين لاستضافة البطولة بعد أشهر من نهاية كأس العالم 2022؛ لا سيما أن المنتخب القطري سيدخل النهائيات القارية بصفته حامل اللقب؛ إذ نجح بالتتويج بالمركز الأول في نسخة الإمارات 2019، بعدما قدّم واحدة من أفضل البطولات في تاريخه، وكان الأفضل فيها على الصعيدين الجماعي والفردي.

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