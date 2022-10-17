البصرة.. تكسرات الطرق تتسبب بزخم صباحي خانق على جسر الزبير (فيديو)

2022/10/17 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

يشهد جسر الزبير في البصرة، اليوم الاثنين، ازدحاما شديدا يصل منذ بداية الصباح تكدسا للمركبات وذلك لوجود مطبات وتكسرات تمنع الحركة السريعة لمرور المركبات.

وشكا عدد من المواطنين عبر (بغداد اليوم)، من كثرة هذه الازدحامات التي "تتسبب يوميا بتأخيرهم عن الدوام لأكثر من ساعتين عن المجيئ من الزبير وأم قصر وسفوان باتجاه مركز البصرة او عند العودة من المركز إلى هذه النواحي والاقضية".

وبينوا ان "جسر محمد القاسم أحيل إلى الصيانة ما أدى إلى تكدس المركبات باتجاه جسر الزبير"، وهو الجسر الوحيد الذي يربط المركز باتجاه قضائي الزبير وأم قصر وناحيتي سفوان وخور الزبير مبينين ان حكومة البصرة ليس لها أي دور ولا تأخذ بمناشداتنا.

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