الخدمة الاتحادي يطالب المالية بتنفيذ استحداث الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا (وثيقتان)

2022/10/17 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالب مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الإثنين، وزارة المالية بتنفيذ استحداث الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل.وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقتين صادرتين عن المجلس تضمنت ما ورد في ادناه:

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