تحذيرات من ركود الاقتصاد البريطاني في 2023

2022/10/17 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر محللون اقتصاديون من انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.2 % من إجمالي الناتج المحلي كل ربع سنة ابتداءً من أكتوبر(تشرين الأول) الجاري إلى يونيو(حزيران) المقبل.

وقال محللو مؤسسة “إي.واي آيتم كلوب ” في أحدث توقعاتهم الموسمية إن التراجع سيؤدي إلى انكماش الناتج المحلي لبريطانيا العام المقبل، 0.3 % تقريباً.

وذكرت وكالة “بي.أيه.ميديا” البريطانية أن المجموعة الاقتصادية خفضت توقعاتها الموسمية السابقة التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد البريطاني 1% العام المقبل.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة، ومعدل التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وتراجع الاقتصاد العالمي إلى زيادة احتمال ركود الاقتصاد البريطاني حتى منتصف العام المقبل.

ويرى الخبراء أن الاقتصاد البريطاني سيعود إلى النمو في النصف الثاني من 2023 بمجرد تراجع معدل التضخم المرتفع، وتحسن قيمة الجنيه الإسترليني، وتوقف بنك إنجلترا المركزي عن زيادة أسعار الفائدة.

ويتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 2.4 % في2024، و2.3 % في 2025، لكنهم حذروا من احتمال تراجعه بسبب صدمات اقتصادية جديدة.

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