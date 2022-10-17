انفجاران يهزان عاصمة أوكرانيا صباح اليوم

2022/10/17 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمع دوي انفجارين صباح اليوم الإثنين في كييف، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية.

وانطلقت صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجارين صباح اليوم.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، إن هجمات بطائرات انتحارية دون طيار، هزّت حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة.

وقال يرماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “يعتقد الروس أن هذا سيساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم”.

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