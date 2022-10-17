الشتاء يرفع مخاطر أزمة الطاقة.. خطط أوروبية لمواجهة

2022/10/17 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد أوروبا لمواجهة أزمة نقص الطاقة المتوقعة خلال فصل الشتاء القادم، وسط توقعات بنجاح الدول الأوروبية في تجاوز تلك الأزمة، وتحذيرات من "أخطاء ومخاطر" قد تتسبب في السيناريو الأسوأ بالقارة العجوز.

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