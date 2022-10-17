بالصور:العتبة الحسينية ترفع راية محمد رسول الله في مدينة تلعفر احتفاء بذكرى المولد النبوي

2022/10/17 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت العتبة الحسينية المقدسة من خلال

مركز الصادق الامين في محافظة نينوى

فعاليات نبي الرحمة حيث يتضمن محافل

متعددة في مناطق متفرقة من المدينة مع

رفع راية (محمد رسول الله)

ونقل مراسل وكالة نون الخبري

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