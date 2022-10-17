فيديو:شكرا للسيستاني ... شكرا للعتبة الحسينية...رسائل من قلوب نقية لاطفال يتعالجون من السرطان

2022/10/17 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجسامهم غضة ونحيفة ووجوهم صفراء شاحبة

نهشت اجسادهم اورام سرطانية وداهمهم

الموت وجلس على عتبات اجسادهم، تركوا

مقاعد الدراسة وتعلقوا بأمل الشفاء،

يعتصر الالم قلوب عائلاتهم، وتمسكوا

بالسرير والمغذي والدو

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