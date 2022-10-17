بعد الاتهامات الأمريكية للسعودية.. زيلينسكي يؤكد أن العلاقات مع المملكة هي

2022/10/17 | 10:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن العلاقات بين أوكرانيا والمملكة العربية السعودية هي "الأكثر جدوى منذ 30 عامًا".

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