النزاهة تضبط أوليَّات مُناقصة بقيمة (5) مليارات دينار في الديوانيَّة

2022/10/17 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن ضبط أوليَّات مُناقصةٍ بقيمة (5) مليارات دينارٍ شاب أحد فقراتها مُخالفاتٍ في تجهيز مادة (الشب) في الديوانيَّة.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة؛ للتحقيق في مُخالفاتٍ شابت قيام محافظة الديوانيَّة - قسم إدارة المشاريع بتجهيز مُديريَّة ماء المحافظة بمادة (الشب)، قام بالانتقال إلى مخزن المُديريَّة، واستطاع تشخيص مُخالفاتٍ جوهريَّةٍ تتمثَّل بالتلاعب بتاريخ الإنتاج وتاريخ النفاديَّة، واختلاف منشأ التصنيع بين كارت الحاوية وشهادة المنشأ، فضلاً عن اختلاف وزن المادة المطلوبة عمَّا هو مثبت بالكشف".وأضاف البيان، أن "الفريق تمكَّن أيضاً من تشخيص وجود تلاعبٍ بتاريخ الإنتاج والنفاد عن طريق ختمٍ خارجيٍّ وهميٍّ مُثبت على أكياس المادة المُجهَّزة، وعدم صحَّة الباركود المُثبت على الأكياس، إذ تبيَّن أنَّه وهميٌّ، فيما تمَّ ضبط أوليَّات المناقصة التي تشير إلى أنَّ قيمتها (5) مليارات دينار، من ضمنها فقرة تجهيز مادة الشب بمبلغ مليار دينارٍ."ونوَّهت الهيئة بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها على المحكمة المُختصَّة التي قرَّرت تأليف فريقٍ تحقيقيٍّ، وإجراء الكشف والتحرُّز على المادة من قبل لجنةٍ تُؤلَّفُ من الدائرة المُستفيدة تتولَّى جرد المادة وتصنيفها والمُحافظة عليها، بإشراف فريق التحقيق".

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