انخفاض أسعار الغاز إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر

2022/10/17 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار الغاز في تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 6% إلى دون مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ 24 يونيو/ حزيران 2022.

وافتتحت تداولات اليوم العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF على انخفاض بنسبة 6.4% عند 1333 دولاراً لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز قد انهت تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة الماضي عند 1424.2 دولاراً لكل ألف متر مكعب.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.

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