برهم صالح يتغيب عن مراسم تسليم قصر السلام

2022/10/17 | 10:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق صالح مجموعته على واتساب.

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