2022/10/17 | 10:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FboXln1GPGc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فريقان ادعيا انهما يمثلان الصدر فاوضا الاطار التنسيقي على الوزارات وبيان العراقي نسف كل شيء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فريقان ادعيا انهما يمثلان الصدر فاوضا الاطار التنسيقي على الوزارات وبيان العراقي نسف كل شيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).