2022/10/17 | 10:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر، الاثنين، 17 تشرين الأول، 2022، الى عدم حضور رئيس...

ظهرت المقالة برهم صالح لن يحضر مراسيم تسليم الرئاسة أولاً على المسلة.

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