2022/10/17 | 10:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب فرهاد علاء الدين..الدول المتطورة تحافظ على مؤسساتها التعليمية وتجعل...

ظهرت المقالة ثانوية كلية بغداد مهددة بالتحول الى ركام بحجة الاستثمار أولاً على المسلة.

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