2022/10/17 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء مراسيم تسليم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية المركز الخبري الوطني.

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