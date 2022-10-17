2022/10/17 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بالوثيقة ..وزير التربية علي حميد الدليمي يوافق على تكييف المناهج الدراسية (التعليم العام ، مدارس ثانوية كلية بغداد والمتميزين ، التعليم المسرع) للصفوف المنتهية فقط (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزير التربية يوافق على تكييف المناهج الدراسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزير التربية يوافق على تكييف المناهج الدراسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزير التربية يوافق على تكييف المناهج الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).