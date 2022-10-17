هجمات بواسطة مسيّرات انتحارية على وسط كييف

2022/10/17 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم إيمانويل بوشو استهدفت هجمات بواسطة “طائرات مسيّرة انتحارية” صباح الإثنين حيا بوسط كييف وسمع دوي عدة انفجارات شديدة، بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية.ووقعت ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة 6,35 و6,45 و6,58 صباحا (3,35 ت … Readmore

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