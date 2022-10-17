ملك السعودية أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة

2022/10/17 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.وجاءت تصريحات الملك في خطاب خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة ل‍مجلس الشورى بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأكد أن … Readmore

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