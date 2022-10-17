الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثمانية ارهابيين وسبع متهمين بقضايا مختلفة في اربع محافظات

2022/10/17 | 11:31 - المصدر: وكالة خبر

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القت الاستخبارات العسكرية القبض على عدد من الارهابيين و متهمين بقضايا قانونية مختلفة في اربع محافظات.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :” تم القبض على ثمانية ارهابيين وسبعة متهمين بمواد قانونية مختلفة ، استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة في محافظات ( البصرة وميسان و كركوك والانبار ) “.

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