رئيس الجمهورية الجديد يباشر مهامه في قصر السلام ويتعهد بحماية الدستور وعلاقات متينة مع دول الجوار

2022/10/17 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مهام عمله رسميا في قصر السلام ببغداد، مؤكدا أن المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع.

وقال رشيد، في كلمته خلال مراسم استلام المنصب، وبحضور شخصيات عن الكتل السياسية، وتابعته (بغداد اليوم)، "اشكر ممثلي الشعب العراقي لمنحي ثقتهم والمرجعية الدينية العليا".

واضاف: "نباشر مهام عملنا نستذكر جرحى وشهداء القوات المسلحة بكل صنوفها"، معربا عن امله بـ "تشكيل الحكومة باسرع ما يمكن".

واوضح: "سابذل كل جهدي لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة"، مؤكدا "سعيه على اقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي".

وبين رشيد، أنه "سيعلن للعراقيين قريبا عن برنامج عمله".

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