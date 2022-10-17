2022/10/17 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، اعتقال 8 ارهابيين و7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في 4 محافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبتي قيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة والثامنة بالتعاون مع استخبارات وقوة ألوية تلك الفرق تم نصب كمائن محكم في محافظات ( البصرة وميسان و كركوك والانبار )".واضافت ان "العملية اسفرت عن القبض على ثمانية ارهابيين وسبعة متهمين بمواد قانونية مختلفة في سيطرات ومناطق متفرقة من تلك المحافظات"، لافتة الى انه "جرى تسليمهم أصولياً الى الجهات المعنية بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

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