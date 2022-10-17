2022/10/17 | 11:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1400 دولار لكل ألف متر مكعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/17 | 11:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1400 دولار لكل ألف متر مكعب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1400 دولار لكل ألف متر مكعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).