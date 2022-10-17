تعرية نحو 100 لاجئ على الحدود التركية اليونانية.. اتهامات متبادلة بين البلدين وتعليق أممي

2022/10/17 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها "منزعجة للغاية" من تقارير عن تعرية ما يقرب من 100 مهاجر على الحدود بين اليونان وتركيا.

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