2022/10/17 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة دامغة على أي تورط إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوروبا تبحث عن "دليل دامغ" على دعم إيران لروسيا في أوكرانيا.. وطهران تنفي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوروبا تبحث عن "دليل دامغ" على دعم إيران لروسيا في أوكرانيا.. وطهران تنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).