2022/10/17 | 11:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: عدنان أبو زيد عبد اللطيف رشيد في القصر الرئاسي، فيما الحق يقال،...

ظهرت المقالة عبد اللطيف رشيد في القصر الرئاسي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللطيف رشيد في القصر الرئاسي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللطيف رشيد في القصر الرئاسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).