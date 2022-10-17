احداث تشرين الأول.. رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد: المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع

2022/10/17 | 11:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الاثنين 17 تشرين الاول 2022 رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد: المرحلة...

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رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد: المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع أولاً على المسلة.

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