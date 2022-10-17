جهد استخباري يطيح بإرهابيين اثنين شمالي بغداد

2022/10/17 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابيين اثنين ضمن مناطق شمالي العاصمة بغداد.

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