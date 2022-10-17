هيئة الانواء الجوية تحدد أسباب استمرار ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

2022/10/17 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الانواء الجوية، اليوم

الاثنين، أن العراق يمتلك الامكانية

للاستمطار الصناعي، فيما حددت أسباب

استمرار ارتفاع درجات الحرارة في

البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة عامر

الجابري، إن "العراق يشهد تذب

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