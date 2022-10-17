قطر تفوز باستضافة كاس آسيا 2023

2022/10/17 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستستضيف قطر كأس آسيا 2023 في كرة القدم،

بعد اختيارها من قبل المكتب التنفيذي

للاتحاد الآسيوي اليوم الاثنين في

كوالالمبور، بدلاً من الصين المعتذرة

في أيار الماضي بسبب سياستها للحد من

انتشار فيروس كورونا

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