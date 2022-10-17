2022/10/17 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداوله أسهماً بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.وقال السوق في تقرير اطلع عليه /المركز الخبري الوطني/: إن “عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأوراق المالية: 6 مليارات دينار قيمة الاسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي المركز الخبري الوطني.

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