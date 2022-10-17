2022/10/17 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، عدم السماح بفتح مطار كركوك، عازياً ذلك الى وجود فساد في ملف المطار.

وقال شاخوان عبد الله في تصريح انه “تم رفع ملف مطار كركوك إلى هيئة النزاهة”، مشيراً الى أن “هناك فساداً حصل في مطار كركوك”.

وأكد شاخوان عبد الله انه “لن نسمح بفتح مطار كركوك”، لافتاً الى ان “مطار كركوك ليس جاهزاً من الناحية الفنية، وأبلغت الكاظمي بأن مطار كركوك بوابة للفساد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان: لن نسمح بافتتاح مطار كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان: لن نسمح بافتتاح مطار كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).