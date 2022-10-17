الاستخبارات تطيح بـ 15 مطلوباً بينهم إرهابيون في مناطق متفرقة بالبلاد

2022/10/17 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، القبض على ثمانية ارهابيين وسبعة متهمين بقضايا قانونية مختلفة في مناطق متفرقة بالبلاد.

وذكر بيان للمديرية أن “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبتي قيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة والثامنة بالتعاون مع استخبارات وقوة ألوية تلك الفرق تم نصب كمائن محكم في محافظات (البصرة وميسان و كركوك والانبار)”.

وأضاف أن “الكمائن اسفرت عنها القبض على ثمانية ارهابيين وسبعة متهمين بمواد قانونية مختلفة في سيطرات ومناطق متفرقة من تلك المحافظات”.

وتايع أن “المتهمين والإرهابيين تم تسليمهم أصولياً الى الجهات المعنية بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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