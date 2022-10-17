شاخوان عبدالله يؤشر فساداً في ملف مطار كركوك: لن نسمح بفتحه

2022/10/17 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الاثنين، عدم السماح بفتح مطار كركوك، عازياً ذلك الى وجود فساد في ملف المطار.

وقال شاخوان عبد الله، في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "تم رفع ملف مطار كركوك إلى هيئة النزاهة"، مشيراً الى أن "هناك فساداً حصل في مطار كركوك".

وأكد شاخوان عبد الله انه "لن نسمح بفتح مطار كركوك"، لافتاً الى ان "مطار كركوك ليس جاهزاً من الناحية الفنية، وأبلغت الكاظمي بأن مطار كركوك بوابة للفساد".

وفقا لتقارير إعلامية، حوم حول قضية مطار كركوك شبهة الفساد، علماً أن الأطراف السياسية الكردية أبلغت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بذلك.

وبدأ العمل فعلياً بمطار كركوك مطلع عام 2019 على أنقاض مطار عسكري ضخم استخدمه العراق لمقاتلات سوخوي في حرب الثماني سنوات مع إيران 1980 ـ 1988.

وتم الانتهاء من تحويله إلى مطار مدني بشكل فعلي في شهر شباط الماضي، إلا أنه ظل مغلقاً، وسط اتهامات للحكومة المحلية بالفساد في هذا الملف.

يشار الى ان وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، ممثلاً عن رئيس الحكومة، افتتح امس الأحد (16 تشرين الاول 2022)، مطار كركوك الدولي، بحضور عددٍ من المسؤولين رفيعي المستوى في المحافظة.

وتم انشاء مطار كركوك في سبعينيات القرن الماضي، حيث اتخّذته القوات الأميركية بعد دخولها العراق عام 2003، مقراً أساسياً لها في مدينة كركوك، حتى انسحابها منه نهاية 2011.

وقررت الحكومة العراقية في عام 2018، تحويل المطار الذي كان يسمى قاعدة كركوك الجوية، إلى مطارٍ مدني عن طريق الاستثمار.

ويمتلك العراق خمسة مطارات دولية رسمية، وهي مطارات بغداد والنجف وأربيل والسليمانية والبصرة، لكن محافظات ذي قار والأنبار وميسان اتجهت إلى الإعلان عن مشاريع إنشاء مطارات جديدة، بعضها من خلال الاستفادة من مطارات عسكرية سابقة بتطويرها إلى مطارات مدنية.

يشار الى أن العراق يمتلك 32 طائرة مدنية تم شراؤها بعد عام 2003، من أنواع "بوينغ" و"إيرباص"، وتعمل في الرحلات الداخلية والخارجية، إضافة إلى وجود شركات طيران خاصة تمتلك أسطولاً يعمل في وجهات محددة وضمن نطاق ضيّق داخل العراق وخارجه.

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