رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق

2022/10/17 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلّف السيد محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، السفيرة الأمريكية لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي.

وشهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة.

كما شهد اللقاء تأكيد السيد السوداني على رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية.

وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء المكلّف عن حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية.

وشدد السيد السوداني على أهمية بناء علاقاتٍ دولية متميزة ومتوازنة، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي، ومدّ جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي.

من جانبها أكدت السفيرة الأميركية دعم الحكومة الأمريكية لعراقٍ فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد، وأعربت عن استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد، كما أشادت بتركيز السيد السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف.



كما نقلت رغبة الإدارة الأمريكية بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب، مشيرة الى أن العراق يمثل مكوناً أساسياً وإستراتيجياً في المنطقة.

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