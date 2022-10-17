2022/10/17 | 12:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن المكون الايزيدي شريف سليمان ، بانصاف المكون الايزيدي في التشكيلة الحكومية الجديدة .

وقال سليمان في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي:” يجب انصاف المكون الايزيدي من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ومنح المكون مقعدا وزاريا في حكومته”.

واضاف :” ان المكون تعرض لابادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي ، والى يومنا هذا يعيش معظم ابناء المكون الايزيدي نازحين في مخيمات النزوح ” .

واكد :” ان الايزيديين من المكونات الدينية الاساسية في البلاد ، لذلك نطالب القوى السياسية بمنح المكون حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على غرار حكومتي علاوي والمالكي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطلب ايزيدي من السوداني على غرار حكومتي علاوي والمالكي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطلب ايزيدي من السوداني على غرار حكومتي علاوي والمالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).