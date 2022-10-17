طقس صحو الى غائم جزئيا وارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2022/10/17 | 12:56 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا صحوا الى غائم جزئيا خلال اليومين المقبلين ، مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا مع بعض الغيوم .



ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.



وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاثنين 24 مئوية والعظمى 40 مئوية”.

واضاف البيان :” ان طقس يوم الاربعاء سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة”.

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